Красивые номера телефонов в каждом городе

Помощь в заполнении

Вы можете искать используя как цифры, так и буквы ABC. Две или более одинаковых букв, означают любые повторяющиеся цифры, равные количеству этих букв. Например, AAA - 111 , или AAABB - 55577.

Еще, могут быть комбинации цифр и букв. Пустое поле это случайная цифра. Примеры представлены ниже.

A A A B C B C — 999 5 7 5 7